Daniele Pompili, in arrivo due importanti novità cinematografiche

Il mondo del cinema è cambiato molto; questo il parere dell’attore Daniele Pompili, reduce dal film “All in one day” su Prime Video e nelle sale UCI cinema in tutta Italia. Sin da giovanissimo Pompili ha lavorato in tv e nel cinema.

Ma è stato questo cortometraggio presentato a Venezia ad aprirgli le porte della vera carriera artistica. Daniele è stato scelto dal regista Massimo Paolucci come protagonista di un giallo, che racconta la storia di Daniele, manager di professione, pieno di vita e di energia. Vede sconvolgere i propri equilibri quando riceve una notizia inaspettata destinata a trascinarlo in un incubo da cui dovrà uscire e dare fondo a tutte le sue forze… fino ad un finale inaspettato!

Pompili, dopo All in One Day, ha girato un altro film che si chiama “Passo del vento” per la regia di Massimo Paolucci in uscita prossimamente sempre su Prime Video, nel quale interpreta il ruolo del poliziotto e con lui nel cast ci sono gli attori Augusto Zucchi, Daniela Fazzolari, Danilo Brugia e Mercedes Hengher .

“A breve inizierò le riprese di altri due importanti progetti”-dice Pompili-“ uno mi vedrà nuovamente protagonista nel ruolo di un boss, e un altro, invece, andrà sulle reti Rai nella prossima stagione invernale”.

Instagram daniele_pompili_real

www.danielepompili.it

Facebook daniele pompili