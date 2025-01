Campania, De Luca alla fine cederà (Consulta a parte). In cambio, riconfermato il figlio Piero. Candidato Governatore Fico del M5S

Altri mesi di battaglia mediatica ma poi - almeno così assicurano fonti ai massimi livelli del Pd - ci sarà l'intesa quasi certamente sul nome di Fico. Con Piero De Luca ricandidato blindato alle prossime Politiche



Nel Partito Democratico sono sicuri e non hanno alcun dubbio: alla fine Vincenzo De Luca, qualsiasi decisione prenderà la Corte Costituzionale sul ricorso del governo (Lega esclusa) contro la legge regionale sul terzo mandato che gli consentirebbe di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali, farà un passo indietro.



Darà battaglia fino alla fine, sicuro, continuerà con i suoi video con durissimi e pesanti attacchi al Pd nazionale e alla segretaria Elly Schlein per mesi e mesi, salvo poi trattare e non correre alle prossime elezioni. Almeno questa è la convinzione dei fedelissima della leader Dem che per questo appoggiano in pieno la decisione del governo di impugnare la legge regionale campana e non hanno alcuna intenzione di aprire al terzo mandato, come è già accaduto con Stefano Bonaccini, spedito in Europa, e come accadrà con Michele Emiliano in Puglia.



Ma che cosa otterrà in cambio il vulcanico Governatore della Campania? La riconferma con una candidatura sicura alle prossime elezioni politiche, che salvo colpi di scena si terranno a settembre del 2026, di suo figlio Piero (De Luca), deputato molto attivo in Parlamento e dai toni pacati e mediaticamente molto diverso dal padre.



Anche se la Consulta dovesse, difficile che accada, dare ragione alla regione Campania e non all'esecutivo sul ricorso (improbabile perché poi scoppierebbe anche il caso Veneto con la Lega che forzerebbe per ottenere la ricandidatura di Luca Zaia creando una 'bomba' politica nella maggioranza) De Luca alla fine desisterà ma soltanto dopo aver ottenuto totale e piana garanzia dai vertici del Pd che il figlio Piero avrà un seggio sicuro alle prossime elezioni politiche.



E chi sarà il candidato del Centrosinistra in Campania? Con l'elezione di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a presidente dell'Anci questa ipotesi è ormai sfumata. E Schlein sta trattando direttamente con Giuseppe Conte per schierare l'ex presidente della Camera Roberto Fico, molto popolare in Campania, anche e soprattutto per strappare il sostegno del Movimento 5 Stelle ai candidati del Pd in tutte le altre regioni che andranno al voto in autunno o al massimo all'inizio del 2026.



Fondamentale per il Pd l'appoggio dei pentastellati nella Marche perché dopo aver riconquistato l'Umbria ora il Pd rivuole anche le Marche, oltre alla conferma in Toscana, per riprendersi il Centro Italia e riequilibrare i poteri anche nella Conferenza delle regioni. Insomma, altri mesi di battaglia mediatica ma poi - almeno così assicurano fonti ai massimi livelli del Pd - ci sarà l'intesa quasi certamente sul nome di Fico. Con Piero De Luca ricandidato blindato alle prossime Politiche.



