Della Valle lancia opa su Tod's: investimento da 400 mln, obiettivo delisting

Della Valle lancia l'opa sulle azioni Tod's

La famiglia Della Valle lancia un’opa volontaria sulle azioni Tod’s. Il prezzo offerto corrisponde ad euro 40 per azione (premio del 20,4% sul prezzo di chiusura di ieri). L’offerta è finalizzata ad acquisire il 25,55% delle azioni della Società, per raggiungere il 90% e, conseguentemente, a ottenere il delisting. La Famiglia Della Valle ha deciso di fare "un grande investimento" nel Gruppo Tod’s per accelerarne lo sviluppo. L’obiettivo, si legge in una nota, "è quello di valorizzare i singoli Marchi posseduti dalla Società, dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa". A valori correnti, si tratta di un investimento di circa 400 milioni. Tod's nell'ultimo anno ha perso oltre il 30% della sua capitalizzazione, nonostante i tentativi di Della Valle di dare sprint al marchio, come con la nomina nel consiglio di amministrazione di Chiara Ferragni.

Attraverso tale strategia si intende rafforzare il posizionamento dei marchi nella parte alta del mercato della qualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità. Nel comunicato, si spiega che "il perseguimento di questi obiettivi di medio e lungo periodo sarebbe meno agevole mantenendo lo status di società quotata, stanti le limitazioni derivanti dalla necessità di riportare risultati soggetti a verifiche di breve periodo". Pertanto, la famiglia Della Valle è determinata "a promuovere e sostenere questo progetto, consapevole della bontà dei marchi del Gruppo, della qualità della sua struttura manageriale e della comprovata competenza ed esperienza dei suoi artigiani". In riferimento alla quota detenuta da Delphine S.A.S. (Gruppo LVMH), la nota precisa che "la stessa rimarrà nel capitale di Tod’s, con la partecipazione attualmente posseduta (10%)".