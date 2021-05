Denise Pipitone: clamorose intercettazioni e una nuova pista, parla l'avvocato

Novità nel caso Denise Pipitone? Nelle ultime settimane si susseguono regolarmente notizie che sembrano riaccendere la speranza di ritrovare la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, salvo poi sgonfiarsi. Sarà così anche per le indiscrezioni sulla ragazza di Scalea, località del Cosentino, della quale si parla moltissimo nelle ultime ore?

Affaritaliani.it lo ha chiesto a Giacomo Frazzitta, avvocato della Signora Piera Maggio, la mamma di Denise: "Abbiamo avuto una segnalazione ieri pomeriggio da una signora che ha provveduto ad informare subito i Carabinieri. Ora vedremo di mettere in piedi una collaborazione, perché ci sono degli elementi di genesi, di nascita, piuttosto incerti. Poi, al momento non sappiamo null'altro”, spiega il legale.

In ogni caso la procura di Marsala ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine e dovrà decidere se confrontare il Dna della giovane di Scalea, di circa 19 anni, con quello di Denise. Nonostante la somiglianza fisica e l'età compatibile, però, dai primi accertamenti sembra che esistano alcuni dettagli che potrebbero mettere una pietra sopra anche a questo nuovo avvistamento.

“Di queste cose non so cosa dirle perché la Procura con me non parla”, aggiunge Frazzitta.

Il caso comunque è stato riaperto, se non altro mediaticamente. E, forse, non ha fatto molto comodo né alle indagini né al legale della famiglia di Denise. “Le mie mosse future? E' chiaro che non le rivelerò a nessuno. Questo è sicuro – dice il legale - Quindi tutte le notizie che usciranno saranno frutto di fantasia giornalistica. Anche perché se ci raccontiamo tutto solo sulla stampa allora ci ritroveremo fra 17 anni allo stesso punto in cui siamo oggi. Sempre se saremo ancora vivi.”

Dalle parole dell'avvocato si evince una leggera polemica con la stampa. “No, davvero. Dico solo che al momento il clamore mediatico ha fatto la sua parte. Ma non è che uno deve rivelare la sua strategia o dire tutte le notizie che ha solo perché la stampa e in generale i giornalisti ne hanno parlato e continuano a parlarne”, conclude Frazzitta.

Nel frattempo, fanno notizia le ultime intercettazioni messe in onda dal programma Rai "Storie Italiane", condotto da Eleonora Daniele. Dopo un lungo lavoro di pulizia delle tracce, infatti, da uno di questi si sentirebbero Jessica e Alice, le figlie di Anna Corona parlare e dire: "Eravamo a casa, la mamma l’ha uccisa a Denise".

CASO DENISE PIPITONE - ASCOLTA LE CLAMOROSE INTERCETTAZIONI