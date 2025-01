"Fisco. Avv. Borraccino, Gruppo Collextion: "Fondamentale formare le aziende per una sana gestione dei crediti”

“Accogliamo con favore l'annuncio del viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, sulla prossima conclusione della riforma della riscossione da parte del Mef, un passo decisivo per migliorare la relazione tra fisco e contribuente. Auspichiamo che il Testo Unico su cui il Parlamento avvierà la discussione rappresenti una solida base di partenza per un sistema più equo ed efficiente. L’esperienza maturata in questi anni nel settore dei crediti ci ha convinto della necessità di strumenti legislativi adeguati che premino la buona volontà della controparte, superando la dinamica di contrasto con il debitore favorendo un contesto di reciproco vantaggio. È quanto ha dichiarato l'Avv. Antonio Borraccino, Fondatore del Gruppo Collextion, leader nel mercato italiano dei crediti verso la p.a., in merito alla riforma sulla riscossione fiscale. “In tal senso, a nostro avviso, occorrerebbe intervenire su due aspetti in grado di generare un impatto significativo ai fini fiscali. Da un lato andrebbe normato l’obbligo per medie e grandi imprese di gestire il credito scaduto attraverso soggetti specializzati, considerato che, in senso più generale, il ritardo dei pagamenti rappresenta una vera e propria piaga che drena liquidità alle aziende e determina un minor gettito. Tale obbligo, peraltro, andrebbe esteso non solo alle società, ma a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, ivi comprese le cooperative, con un fatturato annuo superiore ai 25 milioni di euro. È fondamentale formare le aziende per una sana gestione dei crediti anche al fine di combattere l’abuso del diritto e definire il perimetro dei crediti inesistenti e non spettanti. Parallelamente, bisognerebbe accelerare il processo di dismissione/cessione dei crediti tributari anche per dare ossigeno alle casse degli enti locali, con particolare riferimento a quelli che si trovano in riequilibrio o dissesto. La cessione dei crediti permetterebbe, altresì, di dare respiro alle amministrazioni pubbliche, migliorando la loro capacità di intervento sul territorio”.