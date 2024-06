Il Fondo Arefood chiude accordo di finanziamento con Crédit Agricole Italia

Ilannuncia la conclusione di un accordo di finanziamento conper 10 milioni di euro che ha l’obiettivo di potenziare la capacità d’investimento del Fondo e realizzare nuovi investimenti.

Arefood, che ad oggi consta di un portafoglio di 13 immobili locati alle principali insegne della GDO, ha recentemente acquistato un immobile di ca. 2.000mq affittato ad ALDI in provincia di Mantova, e a breve verranno completate altre due acquisizioni di edifici di recente costruzione locati ad ALDI e Penny Market. La strategia ha l’obiettivo di costruire un portafoglio immobiliare con primari tenant della GDO italiana ed europea, garantendo un rendimento per gli investitori attraente e sicuro, grazie al credit rating dei locatari, alla durata dei contratti, oltre che all’aciclicità tipica del settore food.