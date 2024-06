L'attrice Giorgia Fiori riceve il prestigioso Premio Margutta 2024

Venerdì 14 Giugno 2024, alle ore 20:30 in Via Margutta, durante la XXVII^ edizione dell'evento “ModArt”, in una serata ricca di arte e spettacolo, è stato conferito il “Premio Margutta”, ideato da Giovanni Morabito e giunto alla sua XXIII^ edizione.

Presidente Onorario del Premio Margutta il regista Gabriele Salvatores.

La serata è stata condotta dalla presentatrice, autrice e fashion reporter Valeria Oppenheimer.

“ModArt” è un confronto tra due filosofie artistiche, Moda e Arte, intimamente connesse da contaminazioni e ispirazioni vicendevoli.

Il Premio Margutta, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò, è stato consegnato per il 2024: sezione musica Riccardo Cocciante, sezione cinema Michela Andreozzi, sezione giornalismo Tommaso Cerno, sezione televisione Gabriele Corsi, sezione italianità nel mondo Francesco Panella, sezione radio Trio Medusa per Radio Deejay, sezione moda Ivan Donev, sezione diritti sociali Antonio De Palma.

Per la sezione cinema e solidarietà è stata premiata Giorgia Fiori. Come riporta la motivazione “Il Premio Margutta va ad una giovane attrice per il suo straordinario talento e il significativo impegno sociale. Come testimonial dell'Associazione Italiana Cardiomiopatie (AICARM), ha sensibilizzato il pubblico sull'importanza della prevenzione e della ricerca, ispirando molti e contribuendo a raccogliere fondi vitali. Per il suo contributo artistico e sociale, siamo onorati di assegnarle questo prestigioso riconoscimento.”

Il Premio è stato consegnato da Paolo Petrecca direttore Rai News 24

Per la sezione Moda, la cui regia è di Luigi Galasso, sono sfilati gli abiti di Ivan Donev, stilista bulgaro emergente, specializzato nella couture made in Italy.

Sono sfilati, inoltre, i gioielli di SCULTUREADDOSSO by IAT di Monica Folegatti.

La sezione Arte, coordinata da monogramma arte contemporanea di Via Margutta 102, direttore artistico Giovanni Morabito, ha presentato la performance degli artisti della galleria monogramma: Giuseppe Amorese, Bruno Azzini, Mariella Gentile, Marco Ginoretti, Stefania Mecucci e Massimo Schito.

Le acconciature ed il trucco delle modelle sono state curate da Ambasciata della Gioia, Marcello Montalbano e Tina Chiera.

Le foto della serata sono a cura dello studio di architettura IADA.

Anche in questa edizione, il Premio Margutta ha deciso di coinvolgere il mondo dei social attraverso i canali Instagram @premio_margutta, Facebook Premio Margutta e su TikTok @premiomargutta.

Il Premio Margutta in passato è stato assegnato a personaggi illustri, fra gli altri : Pippo Baudo, Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Stefano Dominella, Guillermo Mariotto, Vittoria Belvedere, Niccolò Fabi, Carlo Verdone, Gianni Floris, Zero – Assoluto, On. Walter Veltroni, Philippe Daverio, Santo Versace, Anna Falchi, Franco Di Mare, Isabella Bossi Fedrigotti, Andrea Monorchio, Veronica Maya, Claudio Santamaria, Alessandra Mastronardi, Michele Placido, Emmanuele F. M. Emanuele, Philip Rylands, Gianfranco Jannuzzo, Ercole Pellicanò, Eleonora Giorgi, Mara Venier, Antonio Catricalà, Vladimir Luxuria, Fiorello, Michele Santoro, Teresa de Sio, Roberto Pisoni, Milly Carlucci, Carlo Freccero,Primo Reggiani, Fondazione Sorelle Fontana, Roberto Alessi, Michelangelo Pistoletto, Cristina Comencini, Leo Gullotta, Maurizio Costanzo, Dario Fo, Asia Argento, Paolo Calabresi, Lino Banfi, Roberto Vecchioni, Michele La Ginestra, Rodolfo Laganà, Mara Giovanna Elmi, Adriano Aragozzini, Antonello Fassari, Mirkoeilcane, TooItaly, Gino Castaldo, Massimo Wertmuller, Marco Travaglio, Marina Rei, Debora Caprioglio, Francesca Reggiani, LEGGO, Pinella Passaro, Liliana Fratini Passi, Eleonora Altamore, Fiorella Mannoia, Pau dei Negrita, Alessandro Preziosi, Prof. Emmanuele Emanuele, RDS, Sabrina Giannini, RTL, Gianmarco Tognazzi, Stefano Coletta, Giosetta Fioroni, Giovanna Botteri, Max Gazzè, Davide Vecchi, Enzo Garinei, Grazia Di Michele, Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Ugo Nespolo, Alessandro Di Carlo, Accademia del Lusso, Daniela Poggi, Ascanio Celestini, Eduardo Montefusco, Aldo Cazzullo, Alessandro Haber, Tiberio Timperi, Filippo Lafontana ed altri.