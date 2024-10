Le cravatte e i foulard Talarico ambasciatori del Made in Italy all’Expo Osaka 2025

Le cravatte e i foulard Talarico, simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, avranno il logo del Padiglione Italia e rappresenteranno il Made in Italy a Expo 2025, la prossima esposizione universale che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 a Osaka, in Giappone, sull'isola artificiale di Yumeshima. “Progettare la società futura per le nostre vite” è il tema di questa edizione, che punta a creare uno spazio in cui le conoscenze globali saranno raccolte e condivise per contribuire alla risoluzione delle sfide mondiali.

Le cravatte Talarico sono state già scelte per rappresentare una delle eccellenze del Made in Italy all’Expo Dubai 2020 presso il Padiglione Italia. Le cravatte, prodotte in edizione limitata e disponibili in due varianti, hanno valorizzato il logo della partecipazione italiana alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo, grazie a un ricamo in oro su sfondo blu. Realizzate in pregiata seta jacquard proveniente dalle seterie comasche, sono il simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, in linea con il motto del Padiglione Italia “La Bellezza Unisce le Persone”. Le cravatte Talarico hanno già avuto un ruolo di rilievo in prestigiosi eventi istituzionali internazionali, come i summit del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017. Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha inoltre scelto la maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di Governo che hanno preso parte al G7, che si è tenuto in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024.