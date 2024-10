Per Famulari: “È un onore far parte di una realtà come Solo Italia, riconosciuta per la sua eccellenza nella tradizione dolciaria italiana”



Luigi Famulari è il nuovo Brands Commercial Director di Solo Italia, parte del gruppo familiare francese Andros. Nell’azienda specializzata nella produzione di dessert, yogurt, confetture e spremute con stabilimenti a Monguzzo (CO) ed Ossona (MI), guiderà lo sviluppo italiano dei marchi: Andros, Bonne Maman, Fattoria Scaldasole, Solo Italia e Teddi.



“È un onore far parte di una realtà come Solo Italia, riconosciuta per la sua eccellenza nella tradizione dolciaria italiana. Questo nuovo incarico rappresenta un’opportunità per contribuire alla crescita e alla valorizzazione dei marchi dell'azienda e rafforzare la presenza di Solo Italia sul mercato domestico, mantenendo sempre un forte legame con la tradizione italiana dei dolci di alta qualità. Il mio impegno sarà rivolto a sostenere la strategia di sviluppo sostenibile, continuando a promuovere l'innovazione nei prodotti, in linea con i valori dell'azienda”. È quanto dichiara Luigi Famulari, Brands Commercial Director di Solo Italia.