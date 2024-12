A Roma nel ristorante McDonald’s di Frattocchie arriva il Natale del Grinch

Per tutto il mese di dicembre, McDonald’s darà il benvenuto al Grinch nei suoi ristoranti, consolidando il suo ruolo come meta preferita dalle famiglie italiane. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto, puntando su divertimento, convivialità e magia natalizia. Grazie al nuovo approccio “It’s Happy Meal Time”, ogni visita sarà trasformata in un momento unico e personalizzato. Fino al 25 dicembre, grandi e piccoli potranno vivere la magia del Natale con sorprese a tema Grinch, tra cui gadget speciali all’interno degli Happy Meal.

Nei ristoranti aderenti all’iniziativa, situati in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, l’attività organizzata con il supporto dell’agenzia di comunicazione Ital Communications include: performance dal vivo del Grinch, che animerà i ristoranti con momenti di intrattenimento unici; cartoncini personalizzati e adesivi esclusivi, ideati per l’occasione; QR Code speciali per accedere a un podcast natalizio esclusivo, composto da 5 episodi, in cui il Grinch racconterà storie di Natale magiche e divertenti.

Dopo le numerose tappe in Lombardia e Emilia-Romagna, il tour del Grinch continua a Roma il 14 dicembre a Frattocchie, presso il McDonald’s di Via Appia Nuova km 19.750, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Un’atmosfera magica per famiglie e appassionati del Grinch.