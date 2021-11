21 Invest, Benetton punta sulle zanzariere: acquisita la maggioranza di Zanzar

21 Invest, Benetton scommette sulle zanzare: firmato accordo per l'acquisizione della maggioranza di Zanzar

1 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, annuncia di aver firmato un accordo vincolante per rilevare la maggioranza del capitale di Zanzar, gruppo con sede a Grottaglie (TA), leader europeo nello sviluppo e produzione di zanzariere.

Zanzar, fondata nel 1985 da Angelo L’Angellotti, vanta una storia di oltre 35 anni nel settore, iniziata dapprima sulle zanzariere, per ampliarsi successivamente verso tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti, anche grazie alle acquisizioni di Croci Italia, I.R.S., Suncover Italia, Stampaggi Industriali e Verelux. La società, gestita dal fondatore, ha conosciuto negli anni una forte crescita, sia su base organica sia per linee esterne, arrivando ad un giro di affari complessivo intorno agli 80 mln di euro, di cui circa il 35% generato sui mercati esteri, con un organico di circa 400 dipendenti.

La società, nei suoi 11 siti produttivi in Italia e in Europa, ha sviluppato un modello operativo estremamente efficiente che consente di garantire alla clientela un servizio di alto livello, con standard di qualità e servizio improntati all’eccellenza e tempi di consegna estremamente compressi. I continui investimenti completati negli anni e tuttora in corso consentiranno alla società di continuare il suo percorso di crescita organica, mediante una maggior penetrazione dei mercati già serviti, in Italia come all’estero, e l’ingresso in nuove geografie con interessante potenziale di sviluppo.

Il team italiano di 21 Invest si pone come primo obiettivo di supportare il processo di sviluppo della società sia su base organica oltre che attraverso la piena integrazione delle realtà acquisite negli ultimi anni. Un ulteriore importante filone di sviluppo è atteso anche attraverso operazioni di M&A sia in Italia che all’estero. Zanzar ha già dimostrato, nel corso delle acquisizioni completate negli anni, di essere un’eccellente piattaforma di aggregazione di aziende sinergiche ed è ora pronta per ulteriormente accelerare il trend di consolidamento del mercato. Alcune potenziali combinazioni strategiche sono già in fase di analisi.