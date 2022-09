Gruppo A2A, Renato Mazzoncini: "Pagata regolarmente tassa su extraprofitti"

Renato Mazzoncini, amministratore delegato del Gruppo A2A ha affermato che l'azienda ha regolarmente pagato l'acconto della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche senza fare ricorso.

"A2A ha pagato il suo acconto del 40% regolarmente e non ha presentato ricorso non c'è stata nessuna rideterminazione perché i dati per come li abbiamo letti erano abbastanza chiari. Quasi tutte le aziende, anche quelle che non hanno fatto ricorso, hanno chiesto all'Agenzia delle entrate di verificare i numeri perché la legge ha una sua complessità. Riteniamo che i conti siano giusti. Per noi la tassa ammonta a circa 50 milioni di euro per il 2022, abbiamo pagato l'acconto e a ottobre ci sarà il saldo", ha detto Mazzoncini.