Abercrombie & Fitch, dopo anni di cali è di nuovo “trendy” per i giovani

Abercrombie & Fitch, il brand Usa torna nel cuore dei giovani

Abercrombie & Fitch, brand mondiale di abbigliamento è una famosa casa di moda statunitense, fondata a Manhattan il 4 giugno 1892 da David T. Abercrombie. Ha quattro marchi: Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids, Hollister Co. e Gilly Hicks. La società è focalizzata principalmente sulla moda casual giovanile. si era fatto conoscere a Milano, nella città della moda con un lussuoso negozio in centro pieno di giovani palestrati a torso nudo come commessi. Per un po’ fece tendenza poi le acque si sono calmate, anche in Italia, e la crescita è stata difficile per quasi dieci anni. Ora Abercrombie & Fitch sembra essere tornata ad appassionare i giovani e l’utile ha così superato per la prima volta il miliardo di dollari di fatturato in un trimestre. Infatti la crescita è stata del 20% con vendite pari a 1056 milioni di dollari , utili di 96 milioni e perdite di soli 2,2 milioni di dollari.

Abercrombie & Fitch alza le stime per l'anno in corso

Con questi numeri e il vento a favore il Gruppo ha alzato le prospettive di crescita: dal 10 % stimato prima al 12/14% previsto nell’anno in corso. A trainare il boom sono stati, come al solito, gli Stati Uniti e il Centro e Sudamerica. Tra le grandi catene commerciali Abercrombie è posizionata al primo posto , seguita da Hollister. “Gli ottimi risultati del terzo trimestre, con vendite e margine operativo oltre le aspettative,dimostrano la forza della nostra strategia, che funziona a livello globale su tutto il nostro portafoglio di marchi”, ha detto il CEO Fran Horowitz. aggiungendo che “La crescita delle vendite nette del 20% ha subito un’accelerazione rispetto al secondo trimestre ed è stata ancora una volta guidata dai marchi Abercrombie, con un’eccezionale crescita del 30%. Per i marchi Hollister, abbiamo avuto una forte stagione di rientro a scuola, con vendite in crescita dell'11% nel trimestre”.È stato un ottimo trimestre anche in termini di redditività. Un migliore controllo delle scorte e una buona consegna della merce hanno reso inutili gli sconti e il margine lordo è migliorato di 570 punti base , dal 59,2% a un eccezionale 64,9%. Al 13,1 % la crescita del margine operativo come le azioni triplicate in un anno. Nei primi nove mesi dell'anno, le vendite sono cresciute del 13%, fino a 2.827,8 milioni di dollari.

Abercrombie & Fitch, buone previsioni anche per il quarto trimestre

Le previsioni per il quarto trimestre sono altrettanto buone. Il Gruppo prevede una crescita delle vendite di circa il 10% e un margine operativo del 12%-14%. “Mentre entriamo nell’importante periodo delle festività natalizie, i nostri risultati fiscali per il 2023 fino ad oggi ci danno fiducia e, in tal modo, possiamo continuare a fornire risultati per i nostri clienti e promuovere una crescita redditizia. Pertanto, stiamo aumentando le nostre previsioni per l'intero anno, sia per la crescita delle vendite nette che per il margine operativo", ha detto Horowitz, in azienda dal 2017. L’obiettivo per l’anno fiscale 2025 è, per il nuovo Ceo, di raggiungere un fatturato tra 4,1 e 4,3 miliardi di dollari, e un margine operativo superiore all’8%. Risultati che, forse, l’azienda potrebbe raggiungere già quest’anno.