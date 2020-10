Acciaio, la cremonese Iltom compra il 70% della francese Brudere Keller

Acciaio: Iltom compra Keller (per il 70%)

Anche in piena tempesta Covid prosegue il percorso di internalizzazione e di crescita della Iltom di Romanengo, in provincia di Cremona. Romanengo è un’azienda specializzata in lavorazione della lamiera in acciaia lungo tutta la catena del valore, oltre che nella produzione di stampi e nella componentistica in fibra di carbonio. In questi giorni l’azienda di Cremona ha rilevato il 70% della Bruder Keller, realtà francese con sede nella regione della Lorena, con una proieizione del mercato in Germania, Belgio e Lussemburgo.

Acciaio: l'acquisizione è una mossa strategica

L’integrazione con la società (si parla di 16 milioni di ricavi, 130 dipendenti e uno stabilimento di proprietà) può permettere a Iltom di allargarsi anche nel campo del nucleare. Il fatturato del gruppo Iltom dell’anno scorso è stato di 65,7 milioni, gli addetti sono complessivamente 530.