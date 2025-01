Accise, svolta in arrivo? Tasse giù per la benzina, cambia il prezzo del pieno

Accise, svolta in arrivo? Cambia il prezzo del pieno

Attualmente è solo un'ipotesi, ma il governo sta considerando di allineare le tasse su benzina e gasolio. Si prevede che nel 2025, tramite un decreto specifico, il prelievo fiscale per il gasolio aumenterà di un centesimo al litro e contemporaneamente diminuirà dello stesso importo per la benzina.

Questo cambiamento servirebbe a finanziare il rinnovo dei contratti per i lavoratori del trasporto pubblico locale, un settore che ha visto recenti scioperi e la scadenza del contratto attuale. Secondo quanto riportato da La Stampa, questa manovra genererebbe circa 200 milioni di euro nel primo anno e mira a pareggiare, nell'arco di cinque anni, le imposte su benzina (attualmente a 73 centesimi al litro) e diesel (attualmente a 62 centesimi al litro), in linea con gli obiettivi del Pnrr. Entro il 2030, il gettito annuale previsto sarebbe di circa 600 milioni di euro.

Le tasse rappresentano una parte significativa del prezzo finale dei carburanti in Italia, con il 60% sul prezzo della benzina e il 56,2% su quello del gasolio. Anche se il prezzo base del carburante è inferiore alla media europea, una volta applicate le tasse, il costo finale è tra i più alti dell'Unione Europea.

L'aumento delle accise sul gasolio, tuttavia, potrebbe avere un impatto significativo sul settore dell'autotrasporto, poiché il costo del gasolio rappresenta circa il 30% delle spese complessive. Claudio Donati, segretario generale di Assotir, esprime preoccupazione per le aziende del settore, in particolare per i veicoli che non possono beneficiare del rimborso per il gasolio utilizzato per autotrazione, un'agevolazione riservata ai veicoli di almeno 7,5 tonnellate e con motore Euro 5 o superiore, come riportato da La Repubblica.