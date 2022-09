Acea: Roma capitale indica Fabrizio Palermo come nuovo ad

Acea cambia l'a.d, alla guida arriva Palermo

Cambio della guardia al vertice di Acea. Il cda della utility ha preso atto della comunicazione con la quale Roma Capitale, azionista di maggioranza della societa', ha formulato la richiesta di sostituzione del capo azienda e di quella con cui ha indicato Fabrizio Palermo, ex ad di Cdp, quale candidato alla carica di componente del consiglio di amministrazione e di prossimo amministratore delegato di Acea. Il Consiglio, si legge in una nota, ha preso inoltre atto dell'avvio delle attivita' istruttorie da parte delle competenti strutture della societa' per la risoluzione consensuale del rapporto con l'attuale amministratore delegato Giuseppe Gola e all'insediamento di Palermo nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie.

"Ai fini dello svolgimento e della definizione delle predette attivita' istruttorie e della conseguente adozione delle determinazioni di propria competenza", prosegue il comunicato, "il Consiglio di amministrazione e' stato quindi nuovamente convocato per il giorno lunedi' 26 settembre. In conformita' con le vigenti disposizioni normative e statutarie si terranno anche le riunioni dei competenti comitati e, per quanto di competenza, del collegio sindacale. La societa' provvedera', nel rispetto delle vigenti disposizioni e procedure, alle rituali comunicazioni al mercato sulle determinazioni assunte".