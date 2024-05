Berlusconi, i figli volano più del padre: in rosso l'Alba Servizi (Fininvest)

Berlusconi, flotta di aerei in perdita ma più voli dopo la morte di Silvio

Dopo la scomparsa del suo fondatore, la flotta di jet privati di Silvio Berlusconi ha volato di più nei cieli internazionali, ben 120 ore in più rispetto all'anno precedente. Come riportato da Open, questa crescita è stata in parte alimentato da un maggiore utilizzo da parte dei familiari e manager dei servizi di taxi aereo offerti da Alba Servizi Aerotrasporti, una divisione del gruppo Fininvest specializzata in voli privati sia per gli spostamenti del gruppo sia affittando a terzi.

Tuttavia, il 2023 è stato un anno finanziariamente turbolento per la flotta di Silvio. Nonostante un aumento degli incassi dai voli a 14 milioni di euro, quasi 2 milioni in più rispetto all'anno precedente, l'azienda ha registrato una perdita di 6,2 milioni di euro, un significativo peggioramento rispetto all'ultimo anno di gestione diretta di Silvio Berlusconi.

Di fronte alle perdite, l'amministratore delegato, Augusto Barbieri, nominato dagli eredi Berlusconi per rappresentarli nelle holding di controllo di Fininvest, ha dovuto intervenire, chiedendo agli eredi di utilizzare 5 milioni di euro dalle riserve aziendali per coprire le perdite. Una perdita che è stata poi coperta utilizzando 5 milioni di euro di riserve aziendali, mentre agli azionisti è stato richiesto di versare 1,2 milioni di euro aggiuntivi per colmare il divario e di mettere a disposizione ulteriori 5 milioni di euro per evitare problemi nel 2024.

Tuttavia, le principali difficoltà finanziarie sono scaturite dai costi di manutenzione dei due Gulfstream della flotta aziendale, uno dei quali noleggiato dal gruppo Prada. Pare che l'obbligo di tenere a terra uno dei Gulfstream abbia costretto i dirigenti a noleggiare altri aeromobili in sostituzione, aumentando così i costi aziendali con un totale di 57 ore di volo aggiuntive. Da notare che, nonostante i vantaggi derivanti dalla riduzione dei prezzi del carburante, metà del risparmio è stata annullata dall'aumento dei costi per il catering a bordo, passati da 108 a 160 mila euro, rappresentando un aumento di 52 mila euro.