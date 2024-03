Agricoltura, le serre trainano l'autonomia alimentare dell'Ue

La serricoltura spinge il settore alimentare europeo: Spagna e Italia in testa

"Se l'Europa meridionale fosse un unico Paese, sarebbe il primo esportatore mondiale di melanzane e il secondo per prodotti come cetrioli e peperoni", secondo Juan Carlos Pérez Mesa, professore all'Università di Almería. Come riportato da Italiafruit, c'è molto di più dietro questa affermazione. Pérez Mesa ci sta dicendo che le serre alimentate dal sole svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare che l'Europa abbia abbastanza cibo.

A livello globale, la superficie totale delle serre è stimata in 500.000 ettari; in Europa, Spagna e Italia sono i player principali. Principalmente in Spagna e Italia, le serre fanno molto più che rifornire i supermercati locali. Rappresentano una parte essenziale dell'economia globale.

Tuttavia, la serricoltura viene considerata particolarmente inquinante. Ma ciò che spesso viene trascurato sono le nuove tecnologie che stanno rendendo le serre sempre più eco-sostenibili. Per esempio, in Spagna delle 32.000 tonnellate di plastica generate ogni anno dalle serre nelle province di Almería e Granada, circa il 90% viene riciclato.

“Oltre il 65% della produzione delle serre a luce solare nell'Europa meridionale serve per supportare la domanda del continente”, afferma Pérez Mesa. "In questo senso, Spagna e Italia possono approvvigionare tutta Europa riducendo i costi energetici e le importazioni da Paesi terzi che non hanno i medesimi parametri”. E questo è un grosso affare perché significa che l'Europa può contare su se stessa per molti dei suoi prodotti ortofrutticoli, riducendo la dipendenza dalle importazioni da paesi lontani.