Air Dolomiti, si fermano i piloti. E i sindacati : "Faremo altri scioperi"

Air Dolomiti, al via lo sciopero dei piloti. Furia dei sindacati per il mancato rinnovo del contratto collettivo

Si fermano i piloti di Air Dolomiti. È stato indetto per oggi, lunedì 8 aprile, uno sciopero di 24 ore per parte del personale della compagnia italiana proprietà della compagnia aerea tedesca Lufthansa.

Nelle fasce orarie indicate potrebbero verificarsi quindi ritardi, annullamenti e cancellazioni di alcuni voli. Si consiglia ai passegger di tenere monitorata la situazione del proprio volo nello “stato dei voli” e di contattare la compagnia aerea Air Dolomiti o l’assistenza in caso di ritardo o cancellazione del volo.

"I piloti di Air Dolomiti, ancora una volta, incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali", spiega, come riporta La Stampa, il sindacato Uil Trasporti, sigla rappresentativa dei piloti della compagnia aerea veneta.

"Ad oltre un anno dall’inizio della trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 10 anni - prosegue la Uiltrasporti – le proposte della compagnia continuano ad essere irricevibili, sottolinea il sindacato, annunciando "qualora la compagnia non dovesse fare passi in avanti, persevereremo in una lunga serie di azioni di protesta che metteremo in campo per l’intera stagione estiva.

"I piloti, con grande spirito di abnegazione - afferma la Uil Trasporti - hanno supportato in questi anni la crescita e lo sviluppo della compagnia, volando turni massacranti in una perenne situazione di sotto-organico. Il riconoscimento di quanto dovuto, sia in termini retributivi che normativi, è ormai improcrastinabile".