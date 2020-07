Air France-Klm: rosso da 2,6 mln nel secondo trimestre, tagli al personale

Air France-Klm perde 2,6 mln nel II trimestre

Air France-Klm ha perso 2,6 miliardi nel secondo trimestre e guarda all'estate "con cautela" date le incertezze legate all'evoluzione della pandemia da Coronavirus. A giugno l'attività è stata dell'8% rispetto allo scorso anno e le società del gruppo "stanno aumentando con cautela la loro capacità per i mesi estivi", spiega una nota. "La visibilità sulla curva di ripresa della domanda è limitata perché il comportamento di prenotazione dei clienti è molto più orientato verso il breve termine rispetto a prima della crisi di Covid-19, in particolare sulla rete a lungo raggio" soggetto alle politiche di aperture dei confini del governo.

Air France-Klm: prevista riduzione significativa dei posti di lavoro

Il management di Air France-Klm ha avviato un piano per "ricostruire" il gruppo dopo la crisi che comporterà una riduzione del 40% della rete francese - su cui Air France ha perso 200 milioni di euro nel 2019 - e l'eliminazione di 7.580 posti di lavoro entro la fine del 2022, vale a dire il 16% della forza lavoro di Air France e il 42% di quelli di Hop!, che fornisce connessioni domestiche. Nei Paesi Bassi, "il piano di ristrutturazione di Klm prevede una riduzione significativa" del numero di posti di lavoro e la società olandese "ha già avviato un piano di uscite volontarie" per 2 mila dipendenti. Al tempo stesso, ha precisato, i tagli possono arrivare nei prossimi anni fino a 5.000 posti di lavoro davanti "a una crisi di magnitudo senza precedenti". "La struttura di Klm e la sua taglia devono essere riviste rigorosamente nei prossimi anni. Di conseguenza, ci saranno fra le 4.500 e le 5.000 posizioni in meno nel gruppo", spiega una nota.

Iag: rosso nel I semestre da 3,8 mld, aumento del capitale da 2,75 miliardi

Iag, il gruppo che controlla British Airways e Iberia, ha chiuso il primo semestre del 2020 con un rosso da 3,8 miliardi. Il gruppo realizzerà un aumento di capitale da 2,75 miliardi di euro.