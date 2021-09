Airtime Partecipazioni, arriva la quotazione in Borsa a Parigi

Airtime Partecipazioni approda alla Borsa di Parigi

Airtime Partecipazioni, player attivo nel fintech, si quota a Parigi. Dopo aver completato il processo di direct listing, la società è da oggi negoziata sul listino Euronext Growth. Fondata dall'imprenditore italiano Orlando Taddeo, Airtime Partecipazioni sviluppa tecnologie innovative nell'ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari, e nel 2020 ha generato un fatturato consolidato di 134 milioni di euro.

“La quotazione aumenterà la visibilità del nostro marchio a livello globale e migliorerà l'accesso al capitale per sostenere le strategie di crescita”, commenta l'Ad Taddeo, spiegando che, “lavorando nel settore da oltre 20 anni, abbiamo letto la continua crescita di domanda in ambito tecnologico e finanziario così come la necessità di operare in uno scenario sempre più sicuro”. L'operazione è stata realizzata con Iniziativa come advisor finanziario e Deloitte Legal come advisor legale.

