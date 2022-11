Al via la nuova lotteria degli scontrini: tutte le novità

Lotteria degli scontrini, cambia tutto: le novità

Il sistema della lotteria degli scontrini, partito nel 2021 con l'intento di evitare l'evasione fiscale attraverso il pagamento tracciato con carte e bancomat, è stato un flop, al punto che tantissimi consumatori si sono dimenticati di partecipare alle estrazioni dei premi in palio.

Si cerca, quindi, di cambiare le cose con l'arrivo di significative novità. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 la nuova lotteria degli scontrini dovrebbe essere istantanea, in modo da sapere subito se si è vinto qualche premio o no.

Lotteria degli scontrini, come funziona il nuovo sistema

Come? Basterà inquadrare con il proprio smartphone un Qr code sullo scontrino per scoprire se si è vinto qualcosa. Rumors parlano di un premio compreso fra 100 e 150 euro, ma per saperne di più bisognerà aspettare le prossime settimane. Anche in futuro, comunque, resteranno i premi settimanali, mensili e il super jackpot annuale.

Secondo i dati, lo scorso anno i premi complessivi distribuiti dalla lotteria degli scontrini sono stati soltanto 2.700: adesso si punta ad arrivare a 300mila con la stessa somma stanziata, 50 milioni di euro.