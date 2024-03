Alessandro Michele, chi è lo stilista a un passo dalla direzione di Valentino

Alessandro Michele, pace fatta con Kering? Lo stilista verso la direzione artistica di Valentino a tre anni dall'addio a Gucci

Alessandro Michele verso la direzione creativa di Valentino? Un nuovo colpo di scena ha fatto breccia nel mondo della moda, a poche ore dalla notizia dell’uscita di Pierpaolo Piccioli dalla maison romana. Nel dettaglio, scrive Repubblica, in realtà le trattative sarebbero già concluse, con la firma del contratto arrivata nel weekend.

Nonostante il team dello stilista non abbia voluto dare conferme né smentite, è probabile che le voci verranno confermate. Ad avvalorare la tesi è la nota stima dell’Amministratore delegato di Valentino, Jacopo Venturini, verso Alessandro Michele.

L'unico ostacolo significativo sembrava essere rappresentato dal fatto che Valentino fosse stata acquisita da Kering, proprietaria di Gucci e quindi coinvolta nell'uscita, non particolarmente tranquilla, di Michele appunto da Gucci nel novembre 2022. Era quindi difficile pensare che il gruppo accettasse il ritorno del creativo, ma sembra che così non sia stato.

Il tramite sembra essere stato il chairman di Valentino e amministratore delegato del gruppo qatariota Mayhoola, proprietario del marchio, Rachid Mohamed Rachid. Rachid ha recentemente acquisito il marchio Walter Albini, inattivo da decenni, e sembra che abbia contattato Michele per offrirgli la direzione creativa (un'idea che era stata ampiamente discussa sui social media, dato l'interesse di Michele per Albini). Anche se l'idea non ha preso piede, è stato comunque creato un legame tra le parti.

Da Fendi al rilancio di Gucci, chi è Alessandro Michele

Nato a Roma nel 1972, lo stilista ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda fin da giovanissimo. Dopo aver lavorato presso la maglieria Les Copains, ha fatto il suo ingresso in Fendi alla fine degli anni '90, distinguendosi rapidamente e diventando una figura di rilievo nel settore degli accessori.

È stato proprio in questo periodo che ha avuto modo di sviluppare sia il suo stile personale che la sua comprensione della cultura della moda, fattore fondamentale per la ricerca e realizzazione del suo modus operandi.

Nel gennaio del 2015, ha assunto il ruolo di direttore creativo presso Gucci, dove ha portato una ventata di novità rivoluzionando completamente l'immagine del marchio, successivamente all'era di Frida Giannini. Ha abbandonato gli stili dei suoi predecessori per creare un universo unico che mescola abilmente elementi di mascolinità e femminilità. Le sue proposte sono caratterizzate da una visione post-gender e da un tocco di "Rinascimento Drammatico", che ha ridefinito lo spirito del brand.

Oltre alla sua brillante carriera nella moda, ha una vita personale appagante. Il suo compagno è Giovanni Attili, un regista e docente universitario presso l'Università Sapienza di Roma.

Al Corriere della Sera, in una intervista del 2021, Alessandro aveva parlato così del suo amore: “Una delle mie più grandi fortune è aver incontrato il mio compagno Vanni che è un mago della cultura e della parola. Con lui, da colazione a cena, è una scuola quotidiana. Conversazioni così di valore che è impossibile resistere”.