Alibaba, Ant Group aumenta il capitale del 47% a 5,44 miliardi

Alibaba, aumento di capitale per il gigante fintech Ant Group di 5,44 miliardi di dollari

Ant Group, il gigante fintech di Alibaba sotto scrutinio delle autorità finanziarie cinesi, aumenterà il proprio capitale registrato del 47%, portandolo da 23,8 miliardi di yuan a 35 miliardi di yuan, pari a 5,44 miliardi di dollari. L'incremento è "in linea con le regolamentazioni pertinenti e con i bisogni di mercato", ha specificato Ant in una nota citata dall'agenzia Reuters e deriva da una "capitalizzazione delle riserva di capitale del gruppo".

Il gruppo del fintech ha in corso una ristrutturazione delle proprie attività imposta dal governo che lo porterà ad aderire a una più forte supervisione e a regole più severe, come avviene per le banche. Nelle scorse ventiquattro ore, il governatore della banca centrale cinese, Yi Gang, aveva promesso di rafforzare le regole per il settore fintech, sottolineando che deve essere recisa ogni "connessione inappropriata" tra i sistemi di informazione finanziaria e d'affari nelle compagnie di fintech per evitare i monopoli.