IA e cloud computing, Alibaba mette la quinta: pronti 53 miliardi di investimenti al 2028

Alibaba investirà 53 mld dollari in Ai e cloud computing

Alibaba ha annunciato piani per investire almeno 380 miliardi di yuan (circa 53 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni per far progredire la sua infrastruttura di cloud computing e di intelligenza artificiale, rafforzando il suo impegno sul fronte dell'innovazione tecnologica di lungo termine. L'investimento, che supera le risorse totali del colosso dell'e-commerce di Hangzhou stanziate per i due settori nell'ultimo decennio, "sottolinea l'attenzione dell'azienda sulla crescita guidata dall'intelligenza artificiale e il suo ruolo di fornitore leader di cloud globale", si legge in una nota.

Con l'annuncio maturato a una settimana dall'incontro tra il co-fondatore Jack Ma - dopo anni lontano dai riflettori - e il presidente cinese Xi Jinping, nell'ambito del simposio dedicato alle imprese private hi-tech, Alibaba punta a "far progredire l'infrastruttura di cloud computing e intelligenza artificiale" del gruppo. Dall'inizio dell'anno gli investitori si sono riversati sui titoli azionari del settore tecnologico cinese e la compagnia di Hangzhou, che gestisce alcune delle più grandi piattaforme di shopping online mandarine, ha visto le sue azioni salire ai massimi degli ultimi tre anni.

A dispetto della mossa, i titoli Alibaba cedono alla Borsa di Hong Kong l'1,95%, sulle prese di beneficio dopo i guadagni complessivi accumulati la scorsa settimana, superiori al 15%, grazie alla solida crescita delle vendite e delle attività del cloud computing. Durante la conference call sui dati trimestrali, il ceo Eddie Wu ha descritto l'Ia come un'opportunità che capita "una volta nella generazione". Con l'evoluzione dei modelli, una quota crescente di dati generati dall'intelligenza artificiale sarà elaborata e distribuita tramite reti cloud, una tendenza che posiziona Alibaba Cloud come fornitore di infrastrutture chiave.

ha inoltre sottolineato che il cloud computing rimane il più chiaro motore di fatturato di Alibaba nell'Ia, con una domanda di servizi di hosting di Ia in forte crescita. Nell'ultimo trimestre, i ricavi del Cloud Intelligence Group di Alibaba, esclusi i ricavi delle sussidiarie consolidate, sono cresciuti dell'11% annuo, mentre i ricavi dei prodotti correlati all'Ia hanno avuto una crescita a tre cifre per il sesto trimestre consecutivo. L'azienda prevede che l'Ia svolgerà un ruolo sempre più fondamentale nell'e-commerce, nei servizi aziendali e nelle applicazioni per i consumatori, migliorando l'efficienza, il coinvolgimento degli utenti e l'innovazione aziendale. Alibaba sta ampliando le sue capacità di Ia e l'infrastruttura cloud per supportare la prossima ondata di progressi tecnologici, assicurando che aziende e sviluppatori hanno gli strumenti per innovare e crescere.