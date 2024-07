Pensioni, è allarme: flop nascite e italiani anziani. Ecco come ottenere assegni più "ricchi"

Pensioni in Italia, futuro sempre più grigio: ecco come avere assegni più "corposi"

Il futuro dell'Italia è destinato ad avere una platea di pensionati molto alta, le motivazioni sono semplicemente due: non si fanno figli e la vita media ormai si è attestata intorno agli 83,4 anni; per gli uomini 81 anni e per le donne 85,6 anni. Un dato statistico la vita media europea è di 81 anni. Il problema che avremo nei prossimi anni è quello di avere una platea di pensionati veramente importante ed è necessario trovare qualche escamotage per far percepire delle pensioni dignitose alle persone, ma soprattutto che non ricadano, come al solito, sui bilanci dello Stato. Ecco, allora una proposta che ho voluto anche analizzare. L'idea è quella di “copiare” la Fondazione ENASARCO (quella degli agenti di commercio) che ha dei parametri molto interessanti:







OK!, ma come finanziare una “specie” di pensione aggiuntiva? Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è di applicare una tassa, domanda: ancora? Direi a questo punto che abbiamo una alternativa cioè: “investire oggi per avere il ritorno economico domani”. Sempre sulla falsa riga della pensione ENASARCO si potrebbe dotare questa integrazione con la liquidazione che spetta a tutte le persone che hanno un lavoro dipendente.

In Italia vi sono circa 15 milioni di dipendenti con un contratto a tempo indeterminato e solamente per amore di calcolo vorrei fare questa proposta. Supponiamo che un dipendente percepisca 1.500 euro l'anno di liquidazione e la versa nel FONDO AGGIUNTIVO per un periodo di 25 anni a quanto ammonterebbe il fondo? € 1.500 x 15.000.000 x 25 anni = € 562.500.000.000 (562,5 miliardi). Sarebbero sufficienti per pagare le pensioni aggiuntive ai futuri dipendenti a riposo?

Direi che se ben gestito questo FONDO AGGIUNTIVO potrebbe essere fonte per la soluzione del problema pensioni “modeste”. Mi fermo qui perché il dettaglio dovrebbe essere analizzato molto più approfonditamente e l'organo competente in questo caso è lo Stato, magari attraverso l'INPS o un altro Ente ad hoc. La proposta l'ho fatta speriamo che i partiti, i due rami del Parlamento ed anche i sindacati possano far vivere, alle persone che attualmente lavorano, un futuro più sereno. Diceva una vecchia pubblicità: “è meglio vivere bene con due pensioni che tirare avanti con una sola”.