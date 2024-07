Pensioni, con la pace contributiva si possono riscattare fino a 5 anni: a chi spetta e come fare domanda

La Legge di Bilancio entrata in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 la Pace contributiva per i "contributivi puri", ovvero coloro che hanno contributi precedenti al primo gennaio 1996. La misura permette di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di "periodi non coperti da contribuzione". Si possono poi anche aggiungere ulteriore 5 anni per chi ha fruito della "misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021".

La Pace contributiva si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. Non si può utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono anche non essere continuativi ma comunque non superiori ai 5 anni, vengono considerati sia al fini del diritto della pensione sia al calcolo dell'assegno pensionistico.

Si può fare domanda per la pace contributiva da parte dell'assicurato o dei suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado entro il 31 dicembre 2025. Per i lavoratori dipendenti può essere presentata anche dal datore di lavoro. Non è però più prevista la detrazione al 50% della spesa sostenuta.

Si può fare quindi domanda per via telematica solo sul sito dell'INPS cliccando su “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”. Altrimenti potete contattare il numero verde 803 164 da fisso o il numero a pagamento 06 164164 da cellulare. Altrimenti potete rivolgervi ai servizi telematici di istituti di Patronato.