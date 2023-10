Allarme pesticidi e metalli nel riso, ritirato dal mercato. Ecco dove

Allarme pesticidi nel riso, ritirato dal mercato in questo Paese. E l'Italia?

Non si arrestano le polemiche sulla qualità dei prodotti alimentari che arrivano, ogni giorno, sulle nostre tavole. A fare luce su ciò, recentemente, ci ha pensato Oko Test, una rivista per consumatori tedesca: dopo l'inchiesta due aziende sono state costrette ad ammettere le irregolarità e hanno tolto dal mercato le confezioni di riso “incriminate”. Lo fa notare il sito online Informazione Oggi che rimarca che in realtà il problema dovrebbe essere affrontato anche in Italia: i consumatori sono sempre più in balia delle scelte dei produttori/venditori, che non sono sempre in regola con le leggi vigenti. Ecco che cosa ha scoperto Oko test e cosa è successo alle aziende produttrici.

Oko Test, rivista per consumatori che regolarmente effettua dei campionamenti, per tutelare appunto i clienti che acquistano cibo, bevande o altri prodotti, a seguito di un esame condotto su 21 marche di riso, di cui 11 certificate come biologiche, sono emersi dettagli sconcertanti: all’interno dei chicchi di riso sono stati trovati elementi pericolosissimi, in quantità molto superiori a quelle consentite.

Quali sostanze sono state trovate? Arsenico, cadmio, componenti degli oli minerali (Moah) e pesticidi. Secondo quanto scrive Informazione Oggi, "cinque prodotti tra i 21 sono stati giudicati “scarsi” o “inadeguati”, e solamente 4 su 21 hanno ottenuto il massimo del punteggio. “Arsenico, olio minerale, veleno spray: tutto questo sta in un piccolo chicco di riso, anche se è biologico". Nessun altro riso nel test ha così tante detrazioni come il riso naturale della marca Norma Bio-Sonne” è ciò che pubblicano gli esperti di Oko Test nella loro relazione, presente nel sito ufficiale. Tra gli ingredienti ritrovati anche il pesticida 1,2-dicloroetano, che è vietato in Europa.

Informazione Oggi fa sapere che "dopo che i produttori di riso avevano letto il report di Oko Test hanno effettuato delle analisi interne: il marchio Norma ha dato conferma degli esiti della rivista dei consumatori e ha quindi deciso di togliere dalla produzione il riso integrale dalla gamma". Stessa sorte anche per Rapunzel che produce e vende riso bio: "ha confermato l’esito delle analisi e ha deciso di bloccare le vendite del riso in oggetto, contestualmente al ritito dei lotti ancora presenti sugli scaffali".