Alstom in crisi di liquidità: verso un probabile aumento di capitale

Flusso di cassa negativo per Alstom: si valuta l'aumento di capitale

Il consiglio d'amministrazione di Alstom dovrebbe approvare questo martedì il principio di un futuro aumento di capitale, secondo quanto riportato da "LesEchos" per alleviare i problemi di liquidità del secondo produttore ferroviario mondiale. Si trattava dello scenario di “ultima istanza” menzionato lo scorso novembre, nel caso in cui le altre leve allineate non fossero state sufficienti a ridurre il debito netto del gruppo ai 2 miliardi di euro desiderati.

Questi i problemi evidenziati lo scorso ottobre, che hanno portato ad un vertigionoso crollo del titolo poi espulso dal CAC 40, per ricadere nella lista SBF120. Nonostante un portafoglio ordini record di 90 miliardi, che garantisce un fatturato compreso tra 38 e 40 miliardi nei prossimi tre anni.