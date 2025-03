Assolombarda, Alvise Biffi primo candidato ufficiale per la presidenza. Ecco chi è

Alvise Biffi primo candidato ufficiale alla presidenza di Assolombarda

Il cambio ai vertici di Assolombarda, la principale associazione del sistema confindustriale, è ormai alle battute finali. La scelta del nuovo presidente, che sostituirà Alessandro Spada, è già in fase di definizione e secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il primo nome ufficialmente in corsa è quello di Alvise Biffi, attuale vicepresidente per il marketing, l’organizzazione e lo sviluppo.

In realtà, il processo elettorale è iniziato ufficialmente il 17 febbraio, con l'apertura del cantiere per la selezione dei nuovi vertici. Il 10 marzo, invece, i candidati presenteranno i loro programmi durante il consiglio generale, mentre il 16 aprile verrà designato il candidato unico, che sarà poi sottoposto al voto dell'assemblea il 19 giugno, quando si concluderà l'elezione del nuovo presidente.

Chi è Alvise Biffi

Alvise Biffi è un imprenditore italiano, business angel, con un ruolo di primo piano nel mondo associativo milanese. Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi nel 2003, Biffi ha costruito una solida carriera nei settori del digitale, della cybersecurity e dell’innovazione, diventando un punto di riferimento per le nuove imprese e le realtà emergenti.

La sua carriera imprenditoriale inizia nel 2004 con la fondazione di Secure Network Srl, una delle prime aziende italiane specializzate in cybersecurity, di cui è ancora oggi Amministratore Delegato. Nel corso degli anni, ha dato vita a diverse startup di successo, tra cui 18Months Srl (2011), focalizzata sul ticketing digitale per cinema, sport ed eventi, che è stata successivamente venduta dopo la fusione con BookingShow Spa. Poi c'è stata Doubleyou (2015), una realtà dedicata al welfare aziendale, acquisita nel 2019 da Zucchetti SpA, e Zakeke (2016), una piattaforma di Visual Commerce che oggi è un leader globale con oltre 10.000 clienti.

Nel 2016 ha anche fondato Banksealer Srl, specializzata in intelligenza artificiale per la prevenzione delle frodi, poi integrata in Secure Network. Nel 2018, ha avviato una fusione tra Secure Network e BVTECH SpA, diventandone azionista e consolidando la posizione dell’azienda nel settore della cybersecurity. Oggi, oltre a dirigere Secure Network, è anche presidente di Zakeke.

Ma Biffi è anche particolarmente impegnato nel settore assicurativo sin dal 2005, quando ha portato Secure Network tra le aziende associate ad Assolombarda. Nel 2010 è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda, un ruolo che gli ha permesso di favorire lo sviluppo di un ecosistema ideale per le startup e per l’imprenditorialità giovanile. Questo impegno gli è valso nel 2011 l’Ambrogino d’Oro, il riconoscimento del Comune di Milano per il suo contributo allo sviluppo economico e sociale della città.

Dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Piccola Industria di Assolombarda, promuovendo iniziative come Startup Town, un programma volto a sostenere le Pmi innovative. Nel 2017 è stato nominato Vice Presidente Nazionale per Cybersecurity e Startup nella Piccola Industria di Confindustria.

Oggi, Biffi è Vice Presidente di Assolombarda con delega a organizzazione, sviluppo e marketing, ma ricopre anche diversi incarichi in numerose istituzioni, tra cui la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, di cui è consigliere dal 2012, e Ecole, consorzio per la formazione digitale, di cui è Presidente. Inoltre, è consigliere di Anitec-Assinform, Promos Italia, ALUISS e della Camera Arbitrale di Milano.

Fuori dal lavoro, Biffi è un appassionato motociclista, in particolare di Harley Davidson, e padre di due bambine, Bianca e Camilla.