Amarone, "danni all'immagine": Renzo Rosso porta Masi Agricola in tribunale

Diesel, Renzo Rosso fa causa a Masi Agricola: "Danni all'immagine"

Nuovo conflitto legale tra Renzo Rosso e Masi Agricola. Il presidente di Diesel, ex membro del Consiglio di amministrazione dell'azienda produttrice di Amarone, ha presentato un'altra denuncia in tribunale. Questa è la terza azione legale nell'arco di nove mesi. Renzo Rosso, insieme a Red Circle Investments attraverso Brave Wines, denuncia la possibile compromissione dell'immagine aziendale a causa delle comunicazioni rilasciate al mercato da parte di Masi.

Nel dettaglio, come riporta Gambero Rosso, il fondatore di Diesel ha presentato una richiesta al Tribunale di Verona per valutare se le divulgazioni effettuate dalla cantina abbiano arrecato un "ingiusto danno al diritto all'onore e alla reputazione" nei confronti di Rosso e Brave Wine, causando un "danno risarcibile".

Le controversie si concentrano sulle dimissioni di Rosso a marzo di quest'anno, l'impugnazione del bilancio 2022 da parte di Red Circle Investments S.r.l., e la decisione dell'assemblea riguardo alla revoca di due amministratori del consiglio di amministrazione di Masi. La cantina dell'Amarone ha respinto le nuove accuse, definendole "del tutto infondate".

In una nota ha ricordato che “Rosso, Red Circle Investments S.r.l. e Brave Wine Società Agricola S.r.l., di cui il Rosso è socio unico in entrambe, hanno, ad oggi, avviato, a partire dal mese di giugno del corrente esercizio, due ulteriori procedimenti legali (21 giugno e del 4 agosto 2023), oltre a quello di cui al presente comunicato, nei confronti di Masi, nell’ambito dei quali la Società ha già conferito incarico ai propri legali per resistere a tali infondate iniziative a tutela del prestigio e della reputazione di Masi, nell’attesa che il giudice, nel pronunciarsi, accerti la pretestuosità anche di questa terza lite”.

La recente azione legale, come ricorda Gambero Rosso, affronta nuovamente le questioni sollevate nei mesi precedenti. Tre mesi dopo aver lasciato il consiglio di amministrazione di Masi Agricola, Renzo Rosso ha presentato un atto legale contestando l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di Masi. Successivamente, nel mese di agosto, ha avviato un'altra causa contro la revoca di due consiglieri dal consiglio di amministrazione.

Nel dettaglio, ha chiesto al Tribunale di Venezia di condannare Masi a risarcire Roberta Alessi e Lorenzo Tersi (entrambi consiglieri della Red Circle, società guidata da Renzo Rosso che detiene il 10% delle azioni) esclusi dall'azienda. Masi ritiene che le tre citazioni in giudizio siano parte di un "paradigma strutturato finalizzato a destabilizzanti obiettivi extrasociali"