Amazon, Bezos fa affari nella sanità e si prende One Medical per 3,9 mld

Amazon-One Medical: Bezos pagherà 18 dollari per azione in contanti, ovvero 3,9 miliardi di dollari incluso il debito

Non solo spazio, e-commerce, intrattenimento e social: Amazon fa affari anche nella sanità. Il gigante dell'online, guidato da Jeff Bezos, ha firmato un accordo per acquisire One Medical, catena di assistenza sanitaria di base che opera sotto la rete di cliniche di San Francisco, 1Life Healthcare. A riportarlo è il sito online Cnbc. Per l'operazione di acquisto Amazon pagherà 18 dollari per azione in contanti, ovvero 3,9 miliardi di dollari (incluso il debito).

"Pensiamo che l'assistenza sanitaria sia in cima alla lista delle esperienze che devono essere reinventate", ha dichiarato in una nota Neil Lindsay, vicepresidente senior di Amazon Health Services. One Medical, che è diventata pubblica nel 2020, "gestisce una rete di studi di assistenza primaria boutique e offre anche una gamma di servizi di telemedicina", spiega Cnbc.

"È cresciuto fino a supervisionare 188 studi medici in 25 mercati e conta 767.000 membri, secondo i suoi ultimi dati trimestrali. One Medical ha registrato una perdita netta di 90,9 milioni di dollari su un fatturato di 254,1 milioni di dollari nel primo trimestre".

“C’è un’immensa opportunità per rendere l’esperienza sanitaria più accessibile, conveniente e persino divertente per pazienti, fornitori e pagatori”, ha affermato il Ceo di One Medical Amir Dan Rubin in una nota. Una volta concluso l'accordo, Amir Dan Rubin rimarrà Ceo di One Medical. Sul premercato Amazon guadagna il 3,6%, mentre 1Life Healthcare è in rialzo del 3,2%.