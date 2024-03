Amazon ed Eli Lilly fanno tremare le farmacie, distribuiranno medicine online

L'accordo tra Amazon ed Eli Lilly fa tremare le farmacie

Perché andare in farmacia? Eli Lilly, leader mondiale nel settore farmaceutico con un valore di mercato pari a oltre 700 miliardi di dollari, ha siglato un accordo con Amazon Pharmacy, la farmacia online del gigante dell’e-commerce, per la distribuzione di farmaci, inclusa la sua rinomata "penna iniettabile" per la perdita di peso.

Inizialmente limitato al mercato statunitense, come riporta il Sole 24 Ore, l'accordo potrebbe estendersi ad altri paesi in cui entrambe le aziende sono presenti. Questa collaborazione segna la prima volta in cui Amazon si associa con un importante produttore farmaceutico dall'avvio della sua attività di farmacia online nel 2020 per cavalcare il business conseguente all’ondata pandemica.

Sebbene non sia chiaro il numero di pazienti serviti da Amazon Pharmacy, per Eli Lilly questa collaborazione rappresenta un’occasione per espandere la propria rete di distribuzione. Il colosso di Jeff Bezos ha annunciato l'anno scorso un raddoppio dei suoi clienti attivi (senza però fornire cifre specifiche).

Nel frattempo, Eli Lilly ha recentemente intrapreso l'esperienza della vendita online con LillyDirect, lanciato a gennaio, che offre ai pazienti la possibilità di consultare medici tramite teleassistenza di terzi e ricevere prescrizioni, tra cui il farmaco anti-obesità Zepbound, restando comodamente a casa.

I numeri di Eli Lilly

Attualmente, attraverso LillyDirect, sono disponibili 14 farmaci, inclusa Zepbound, che ha ottenuto un successo significativo generando vendite per 175,8 milioni di dollari nelle ultime settimane del 2023, superando le previsioni degli analisti.