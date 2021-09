Amazon, in 6 anni si è presa tutto il mercato "pacchi". Dal 4 al 66% in Italia

Amazon, in 6 anni si è presa tutto il mercato "pacchi". Dal 4 al 66%

Amazon ha "ucciso" la concorrenza. Il gruppo di Jeff Bezos in Italia domina il mercato delle spedizioni e i dati sono impressionanti. Da tre anni l’Autorità per le comunicazioni - si legge sul Fatto Quotidiano - monitora il mercato dei servizi postali in Italia, nel 2020 ha movimentato circa 850 milioni di pacchi e generato un fatturato stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. In questi anni, seguiti pian piano dall’Authority, il gigante Amazon s’è preso non solo un gran bel pezzo delle vendite online, ma – grazie all’integrazione verticale col suo servizio di consegne e alla pressione che può fare su concorrenti e imprese venditrici, anche il mercato dei pacchi.

L’inchiesta Agcom - prosegue il Fatto - mostra, infatti, che i problemi di concorrenza sono presenti solo nel settore delle consegne a casa e che questi problemi coincidono con la presenza sul mercato dell’azienda Usa. Tradizionalmente il B2C era diviso in consegne deffered (differite) ed “espresse”: una distinzione che non ha più senso, la consegna media, anche tra le deffered, è 1-2 giorni lavorativi. Nel segmento dei pacchi consegnati a casa dalle imprese, la crescita di Amazon è incredibile: si stima valesse circa il 4% nel 2016, il 20% nel 2018, era già al 36% l’anno scorso, è prevista salire ancora al 51% quest’anno e al 66% nel 2022 (un paio di miliardi di ricavi, dunque, apportati al bilancio della casa madre solo dalla divisione Amazon Italia Transport).