Amazon, Jeff Bezos vende 24 mln di azioni. L'incasso è inimmaginabile

Jeff Bezos vende 24 mln di azioni Amazon, ecco quanto ha guadagnato

Jeff Bezos batte cassa. Negli ultimi quattro giorni, il tycoon americano padrone di Amazon ha venduto circa 24 milioni di azioni della sua creatura. Il totale dell’operazione, sommando le diverse tranche, arriva a oltre 4 miliardi di dollari. E questo è solo l’inizio. Infatti, il piano di Bezos sarebbe quello di vendere nel complesso 50 milioni di azioni entro il 31 gennaio 2025, con un incasso stimato di più di 8 miliardi di dollari al prezzo di circa 170 dollari per azione.

Il fondatore della Big Tech, si apprende da documenti depositati presso la Security Exchange Commission (Sec) – scrive Milano Finanza - ha venduto le azioni in quattro blocchi tra il 7 e il 12 febbraio a prezzi compresi tra 170 e 175 dollari per azione. E non è il solo: anche uno dei dirigenti di Amazon, Jonathan Rubinstein, ha venduto più di 12 mila azioni con un ritorno di 2,1 milioni di dollari. Nonostante questi deflussi, Bezos rimane il primo socio rilevante di Amazon, con una quota intorno al 9%.