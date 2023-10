Amazon, la “macchina da soldi” di Bezos triplica i profitti in soli tre mesi

Amazon, a gonfie vele la "corazzata" di Jeff Bezos

L’economia americana è vivace, gli americani lavorano e consumano e, in linea con questo andamento, anche il suo più grande negozio digitale al mondo, Amazon, fa una trimestrale da sogno. Triplica il profitto trimestrale (da 2.872 a 9.879 milioni di dollari). E il trend in crescita ha toccato tutte le attività del Gruppo: dalla vendita al dettaglio online ( il motore trainante) ai negozi sul campo, alla pubblicità, al cloud computing, per finire con gli abbonamenti. Analizzando più nel dettaglio la trimestrale si rileva che l'e-commerce continua ad essere la “gallina dalle uova d’oro” con oltre 57.000 milioni di dollari nel trimestre (+7% di fatturato). Le vendite nei negozi “fisici” sono cresciute “solo” del 6%, a 4.959 milioni. Uno dei segreti di questo risultato, secondo gli analisti, sembra essere stata l’attività pubblicitaria che è cresciuta del 26%, superando i 12.000 milioni di dollari.

Amazon, in crescita tutti i servizi del Gruppo

All’insù ( 34.342 milioni, il 20% in più rispetto al 2022) pure i profitti dei servizi di terzi (commissioni per le vendite, logistica e distribuzione di prodotti di terzi). In crescita tutti gli altri settori: Amazon Prime a 10,07 miliardi di dollari (+14%), cloud computing (AWS) a 23.059 milioni (+12%). Nel press release del Gruppo, Andy Jassy CEO di Amazon , ha sottolineato i progressi di AWS nell'intelligenza artificiale attraverso Amazon Bedrock e CodeWhisperer. "Abbiamo registrato un ottimo terzo trimestre, poiché i costi di servizio e la velocità di consegna nei nostri negozi hanno fatto un ulteriore passo avanti, la crescita di AWS ha continuato a stabilizzarsi, i nostri ricavi pubblicitari sono cresciuti in modo solido e il reddito operativo complessivo e il flusso di cassa libero sono aumentati in modo significativo” ha dichiarato il numero uno della società.

Amazon, una nuova partnership sull'Intelligenza Artificiale

Riguardo all’AI Amazon investirà fino a 4 miliardi di dollari nella partnership con la nuova società Anthropic e avrà una quota di minoranza nella società. Superando le aspettative di tutti gli analisti Amazon ha fatto, negli ultimi 9 mesi, 404.824 milioni di dollari di vendite (+9%). La società ha guadagnato 19.801 milioni tra gennaio e settembre, a fronte di perdite per 3.000 milioni in quegli stessi nove mesi del 2022. Pure le azioni sono schizzate con un +40%. Ora la creatura di Jeff bezos vale in Borsa 1,2 miliardi di euro, dietro solo ad Apple, Microsoft e Alphabet. Anche se non mancano le accuse di atteggiamenti monopolistici la corazzata Amazon viaggia spedita verso risultati che sembrano senza limiti.