Amazon, otto nuovi centri in Germania: 3.000 nuovi posti di lavoro entro 2022

Alla luce della crescente propensione per lo shopping online, Amazon aprirà altri otto centri e creerà 3.000 posti di lavoro in Germania entro la prima metà del 2022. Il gruppo ha deciso le nuove aperture "per soddisfare la domanda dei clienti ed espandere la gamma di prodotti", si legge in una nota.

Quattro centri di grandi dimensioni saranno usati per immagazzinare, imballare e spedire le merci, altri tre per distribuirle e uno servirà come centro di smistamento. Saranno situati in diverse regioni, dal Meclemburgo-Pomerania occidentale (nord-est) all'Assia (centro) alla Baviera (sud). Nei prossimi mesi, Amazon assumerà anche 3.000 dipendenti, con un salario orario lordo di 12 euro (superiore al minimo legale).

"Solo negli ultimi 12 mesi, abbiamo creato più di 3.000 posti di lavoro permanenti nella logistica in Germania. Ora ne aggiungeremo più di 3.000 nel prossimo anno", ha detto Stefano Perego, vice president Customer Fulfillment in Europa. Amazon arriverà dunque a circa 28.000 dipendenti in Germania entro la fine dell'anno, distribuiti in sessanta centri logistici.