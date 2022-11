Amazon vuole licenziare 10.000 persone. Bezos donerà in beneficenza 124 mld

Amazon vuole licenziare 10.000 persone

Amazon sta valutando il taglio di circa 10.000 posti di lavoro. Lo riferisce il New York Times secondo cui i licenziamenti potrebbero scattare già questa settimana. I tagli, riferisce il quotidiano citando fonti vicine al dossier, si concentreranno nel settore dei device, tra cui l'assistente vocale Alexa, oltre che nella divisione retail e nelle risorse umane. L'azienda non ha voluto commentare l'indiscrezione.

Si tratta di un provvedimento resosi necessario dal momento che Amazon ha registrato un fatturato di 121,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, in aumento di “solo” il 7,2% rispetto all'anno precedente. È stata la crescita più lenta dell'azienda in più di due decenni, in leggero calo rispetto al 7,3% del trimestre precedente. L’azienda ha perso 2 miliardi, rispetto a un utile netto di 7,8 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Per l'intero 2021, il ricavo netto in rialzo del 22% a 469,8 miliardi, dopo i 386,1 miliardi del 2020. L'utile operativo è aumentato dai 22,9 miliardi del 2020 a 24,9 miliardi nel 2021. L'utile netto è stato di 33,4 miliardi, o 64,81 dollari per azione, dopo i 21,3 miliardi, o 41,83 dollari ad azione, del 2020. Insomma, una multinazionale che non ha problemi ad assumere nuovi dipendenti.

Intanto però il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato che darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale. 124 miliardi. Lo farà nei prossimi anni, o comunque mentre sarà ancora in vita. Lo ha detto il fondatore di Amazon in esclusiva alla Cnn, dove ha precisato che la sua fortuna sarà devoluta a progetti per la “lotta al cambiamento climatico” e in grado di combattere le “profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità”.