Amgen accelera sulle malattie rare. Acquisita Horizon Therapeutics per 27,8mld

Biotecnologie, Amgen completa l'acquisizione di Horizon Therapeutics per 27,8 mld dollari: un passo verso la cura delle malattie rare

L'azienda americana Amgen, punto di riferimento mondiale nel segmento delle biotecnologie, ha completato l'acquisizione dell'irlandese Horizon Therapeutics per un importo totale di circa 27,8 miliardi di dollari, pari a un controvalore di 116,5 dollari per azione. L'operazione permette ad Amgen di ampliare il suo portafoglio con una gamma di farmaci dedicati al trattamento delle malattie rare, spiega una nota. Il gruppo prevede "un impatto positivo sul rendimento per azione a partire dal 2024" e confida di "aggiornare le previsioni per l'anno 2023 in occasione delle comunicazioni sui risultati del terzo trimestre".

"E' un momento importante per noi", dichiara il presidente e Ceo di Amgen, Robert A. Bradway: "Diamo il benvenuto in Amgen ai dipendenti di Horizon e iniziamo a lavorare insieme per rispondere alle urgenze dei pazienti affetti da gravi malattie. Con l'integrazione di Horizon diamo un nuovo slancio al nostro core business e rafforziamo ulteriormente la leadership di Amgen in una più ampia gamma di aree terapeutiche".

Commenta Lauri Lindgren, presidente e amministratore delegato di Amgen in Italia: "Questa acquisizione segna l'inizio di una nuova ed entusiasmante fase per Amgen e Horizon, che ci porterà ad esplorare nuove strade per portare inedite soluzioni terapeutiche ai pazienti affetti da malattie rare e gravi. Siamo impazienti di cominciare a lavorare con il team di Horizon in Italia e di unire le nostre aree di competenza".

L'operazione, si legge nella nota, porterà a "sinergie nella Ricerca e Sviluppo e nella produzione: Amgen, riconosciuta per la sua eccellenza nella R&S e nella produzione di farmaci biologici, amplierà il potenziale di crescita dei trattamenti e del portafoglio di Horizon, promuovendo al contempo una continua innovazione". L'acquisizione conferma infine il "continuo investimento in innovazione": con l'operazione "Amgen rafforza la sua pipeline di farmaci di prima qualità per sviluppare terapie innovative che sono 'game-changer'".

Dal punto di vista strategico e finanziario, l'acquisizione produrrà per Amgen, oltre a un incremento di fatturato, "notevoli conseguenze tra cui un incremento dei flussi di cassa che consentiranno il potenziamento degli investimenti in innovazione, rafforzeranno la struttura finanziaria dell'azienda e l'accesso al mercato dei capitali".