Amplifon cresce negli Usa: acquisite due aziende con 35 negozi in Pennsylvania

Amplifon, nuovo M&A negli USA: acquisite due aziende con 35 negozi

Amplifon ha concluso l'acquisizione di Hearing Instruments e Precision Hearing Aid, due aziende affiliate di Miracle-Ear che gestiscono circa 35 negozi negli Stati Uniti. Situati in Pennsylvania, questi negozi generano un fatturato annuo di circa 20 milioni di dollari e impiegano circa 80 dipendenti.

Miracle-Ear rappresenta il marchio di Amplifon nel mercato al dettaglio degli Stati Uniti, operando tramite negozi diretti e in franchising. L'integrazione di queste due nuove aziende con la rete diretta esistente di Miracle-Ear consentirà ad Amplifon di beneficiare di una maggiore scala, creando opportunità per migliorare il servizio offerto ai clienti, sia attraverso i negozi diretti che quelli in franchising. D'altra parte, con questa acquisizione, il network Miracle-Ear negli Stati Uniti conta ora circa 400 negozi diretti, in aggiunta ai più di 1.200 negozi in franchising.

Questa operazione si aggiunge all'acquisizione di un gruppo di tre aziende negli Stati Uniti, avvenuta alcuni mesi prima, che comprendeva circa 50 negozi situati in quattro stati. Enrico Vita, Ceo di Amplifon, afferma che questa seconda acquisizione del 2024, insieme alla robustezza della rete di franchising, conferma la strategia di Amplifon di accelerare la crescita nel mercato più importante del settore.