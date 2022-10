Amplifon: crescita a due cifre nel terzo trimestre, utile sotto le attese

Amplifon: crescita a due cifre nel terzo trimestre grazie a crescita organica e redditività, utile sotto le attese

Amplifon cresce a due cifre, ma l'utile è sotto le attese e il titolo scivola del 4,76% a 25 euro a Piazza Affari. Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi consolidati del gruppo sono stati pari a 502,5 milioni di euro, in crescita del 12,1% a cambi correnti e dell'8,5% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre del 2021. Una performance determinata in gran parte dalla crescita organica, per il 3,5%, e per il 5% dal contributo delle acquisizioni, mentre il cambio ha avuto un impatto positivo per il 3,6%, ha precisato la società.

Il risultato è stato conseguito nonostante un periodo di confronto "estremamente sfidante", considerando l'eccezionale crescita dei ricavi (+19%) del terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, ha risentito del previsto calo del mercato francese (il secondo a livello mondiale) a seguito del forte incremento per la riforma normativa del 2021, del perdurare degli effetti della pandemia nell'area Asia Pacific a luglio fino a metà agosto e dell'intensa ondata di calore registrata in Europa nello stesso periodo.

L'utile netto cresce a +12,1%, ma sotto le attese del consenso

Anche l'ebitda è cresciuto a doppia cifra: +14,6% a 109,4 milioni, di poco oltre le attese del consenso a 108,1 milioni, con un margine sui ricavi pari al 21,8%, in aumento di 50 punti base rispetto al terzo trimestre del 2021, grazie al contenimento dei costi. L'ebit è migliorato del 14,3% a 49,1 milioni (50 milioni la stima del consenso) su base ricorrente e il risultato netto su base ricorrente si è attestato a 29,7 milioni (+12,1%), poco sotto la stima del consenso di 30,2 milioni. Quello reported, che riflette oneri non ricorrenti per 0,5 milioni, è stato pari a 29,2 milioni con un tax rate al 27,1%, in lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2021.

Atteso un 2022 in crescita con un margine ebitda del 25%

Per il quarto trimestre del 2022 Amplifon ha segnalato uno scenario macroeconomico globale atteso non in miglioramento, ma una propria crescita organica attesa superiore a quella del mercato di riferimento e una contribuzione delle acquisizioni alla crescita dei ricavi proveniente dalle sole acquisizioni bolt-on. Il gruppo si attende, quindi un 2022 generale in crescita rispetto al 2021 con ricavi a 2.150 milioni, e ha confermato di essere nella posizione ideale per rafforzare ulteriormente la propria leadership a livello mondiale in qualsiasi possibile scenario. Aspettative che assumono che non vi siano ulteriori rallentamenti nelle attività economiche dovuti all'attuale situazione geopolitica, all'andamento dell'inflazione e all'emergenza sanitaria.

“I risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2022 mostrano ancora una volta la nostra capacità di crescere più del mercato di riferimento e in tutte le principali aree geografiche, consolidando la leadership globale di Amplifon nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito – ha commentato il CEO Enrico Vita – Abbiamo oggi un posizionamento ideale in termini di quote di mercato, qualità del servizio, capacità di innovazione e competenze per poter competere in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto come quello attuale e continuare a crescere e generare valore per i nostri stakeholder”.