Amplifon si fa sentire fino in Asia. Vita: "Puntiamo sulla Cina, 250 negozi"

Amplifon, dopo Europa e America adesso si punta forte sull'Asia. Ecco dove apriranno i nuovi negozi

Amplifon si espande e lo fa soprattutto in Asia e nel Pacifico. Dopo Europa e America adesso il gruppo guidato dal ceo Enrico Vita punta decisamente a Est. Un nuovo quartier generale a Melbourne e il traguardo dei 250 negozi in Cina, con l’inaugurazione del primo flagship store a Shanghai, sono - si legge sull'Economia del Corriere - le novità che si sommano ai risultati già molto positivi dell’area: 320 milioni di ricavi nel 2022, pari al 15% del totale del gruppo leader dell’hearing healthcare con i suoi apparecchi acustici venduti in 25 Paesi. Una corsa che non si è fermata nel primo semestre dell’anno in corso, con tutti e quattro i mercati in cui Amplifon è presente (Australia, Nuova Zelanda, Cina e India, con un quartier generale della regione a Singapore, circa mille negozi e tremila persone)in crescita, ricavi in aumento del 9,2%(+15%a cambi costanti) anche grazie all’accelerazione registrata nel secondo trimestre. Ha dunque di che essere soddisfatto il ceo Enrico Vita, che guida il gruppo dal 2015, appena rientrato da un viaggio tra Cina e Australia.

"Sono tornato ancora più positivo per le nostre prospettive di ulteriore crescita futura — commenta Vita —. Essere globali vuole dire anche questo: la crescita di un’area ci può aiutare a compensare il rallentamento di un’altra. L’Asia-Pacifico per noi è molto importante. L’Australia è il decimo mercato mondiale nell’hearing care, un mercato grande e in espansione, e confido che gli ultimi investimenti, come il nuovo headquarter nel business district di Melbourne, ci daranno soddisfazione, anche in ottica di consolidamento della nostra posizione di leadership. Stiamo investendo molto in tutte le aree, dall'organizzazione al marketing".

Il gruppo - prosegue L'Economia del Corriere - presenterà la prossima trimestrale il 30 ottobre, mentre prosegue nel suo percorso di digitalizzazione e innovazione. Alla chiusura del primo semestre Amplifon ha annunciato un finanziamento da 300 milioni di euro da parte della Bei, proprio legato a questi obiettivi. Tale finanziamento si aggiunge alla linea di credito revolving sustainability linked sottoscritta nel corso del mese di giugno per un ammontare di 300 milioni di euro, che consente ad Amplifon di ottimizzare ulteriormente la sua struttura finanziaria, con un profilo di liquidità (includendo le linee di credito committed non utilizzate) pari ad oltre 800 milioni di euro.