Economia

Martedì, 13 luglio 2021 Ancora effetto DEA Scuola su Mondadori: in due sedute la Borsa fa oltre +14% Il Gruppo Mondadori, dopo l'acquisizione del 100% di De Agostini Scuola, continua a far bene a Piazza Affari, riscuotendo un +14% in due sedute