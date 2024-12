Andrea Presti, il bodybuilder più famoso d'Italia si butta nel mondo immobiliare: nasce la holding Srl a suo nome

La Presti Holding srl si occuperà di compravendita e ristrutturazione di immobili, oltre che di attività di engineering e service

Una nuova cassaforte e il nuovo business della moda per il noto culturista Andrea Presti, classe 1987. Lo stesso Presti, infatti, s’è presentato a Treviglio davanti al notaio Simone Di Maro per costituire la Presti Holding srl, che ha come attività quella, appunto, tipica di holding di assunzione e gestione di partecipazioni, ma anche quella della compravendita e ristrutturazione di immobili e le attività di engineering e service.

Della holding è amministratore unico il culturista che pochi giorni dopo in tale veste s’è recato a Brescia davanti al notaio Bruno Mazzarella per costituire la nuova Presti Clothing srl che ha come oggetto “la consulenza nel campo della moda”, il commercio di prodotti tessili, il design di accessori moda ma anche le attività di pubbliche relazioni e di agenzia di spettacolo e pubblicitaria.

Il business caratteristico di Presti, cioè la sua attività di personal trainer, è concentrato nella Andrea Presti srl (controllata ora al 100% dalla nuova holding) che ha chiuso il bilancio del 2023 con ricavi per 757mila euro e un utile di 60mila euro. Va ricordato che lo scorso anno il bodybuilder ha costituito la Fondazione Maurizio Presti, dedicata alla memoria del padre, per aiutare i più deboli a entrare nel mondo dello sport.