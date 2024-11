Angelini-Recordati, verso un maxi polo del farmaco. Dalle medicine generiche alle patologie rare

Angelini-Recordati, la trattativa per un maxi polo del farmaco. Il nodo del prezzo

Potrebbe presto nascere un maxi polo del farmaco italiano, è in corso infatti una trattativa tra due colossi: Recordati e Angelini e in caso di fumata bianca si formerebbe così un gruppo da 4mld di fatturato. Secondo indiscrezioni, lo schema dell’operazione contempla l’unione delle due aziende — la prima quotata, la seconda a controllo familiare — con il sostegno di una cordata di investitori finanziari. Angelini - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - potrebbe conferire nel perimetro di Recordati le attività di Angelini Pharma a fronte di un aumento di capitale dedicato agli azionisti del gruppo farmaceutico con sede a Roma. Al contempo, Angelini e gli advisor starebbero lavorando alla formazione di una cordata per raccogliere fino a 2 miliardi, utili a rilevare un pacchetto corposo di azioni da Cvc. A tal fine, avrebbero avuto già contatti con i fondi come Kkr e Tpg.

A quanto filtra, trattandosi di un'aggregazione industriale, - prosegue Il Corriere- l’operazione non dovrebbe necessariamente contemplare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Recordati che in Borsa capitalizza 10,8 miliardi, valore quasi raddoppiato dal 2018 quando Cvc ha acquistato la maggioranza del gruppo dalla famiglia fondatrice. Resta da sciogliere il nodo del prezzo. Stando ad alcune ricostruzioni, la questione potrà essere risolta, in un senso o nell’altro, attorno a metà dicembre quando è previsto un confronto tra le parti. Se l’affare andrà in porto, nascerà una big pharma italiana con attività che spaziano dai farmaci generici a quelli per le malattie rare. A guidarlo dovrebbe rimanere l’attuale ceo di Recordati, Robert Koremans.