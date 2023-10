Anniversary la nuova linea De Liguoro per celebrare sessant’anni del brand. Foto: Nick Zonna

Durante la Milano Jewelry Week, il marchio italiano darà il via ai festeggiamenti del suo 60° anniversario, rivivendo il cammino dell’azienda dal 1963 ad oggi.

La lunga storia di De Liguoro inizia nel lontano 1963 grazie ad un’idea di Gianni De Liguoro e della moglie Angela Locatelli che decidono di fondare a Milano la ditta DELI, con l’obiettivo di realizzare piccoli accessori di bellezza in diversi materiali sfruttando le abilità - affinate da Gianni durante gli studi presso l’Accademia di Brera - e soprattutto la grande creatività che da sempre ne caratterizza la personalità.

Forte delle numerose e celebri collaborazioni che De Liguoro ha instaurato con moltissimi brand del Made in Italy, la storia della Maison è costellata di grandi successi che hanno permesso all’azienda di affermarsi a livello internazionale.

La consacrazione del brand è avvenuta già nel primo anno di vita, quando, grazie alla propria capacità scultorea, la DELI ha iniziato una proficua collaborazione con l’azienda italiana di detersivi e detergenti Mira Lanza, realizzando un gadget destinato a passare alla storia, il portachiavi con Calimero, il pulcino nero disegnato dai fratelli Pagot e da Ignazio Colnaghi e consegnato all’eternità dal mitico Carosello.

L’incontro con l’alta moda avvenuto nell’ultimo ventennio dello scorso secolo, iniziato con la collaborazione tra Gianni e la stilista italiana Clara Centinaro, che in quegli anni sfilava con i grandi couturier dell'Alta Moda Roma, e le sinergie con alcuni tra i marchi più raffinati ed eleganti del panorama italiano, tra cui Alberta Ferretti, Renato Balestra, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Enzo Russo, Trussardi, Gai Mattiolo e Cavalli, hanno fatto esplodere la notorietà del brand che, in quegli anni, è sbarcato sulle passerelle di haute couture e in molti programmi della prima serata della Rai e di Mediaset e che, con le sue strabilianti corone, ha impreziosito le teste delle reginette del noto concorso Miss Italia.

Il successo del marchio italiano, però, è dovuto soprattutto alla grande competenza e reputazione guadagnate negli anni dall’azienda e alla passione che Gianni De Liguoro ha sempre avuto per il proprio lavoro e per il mondo della Fashion Jewellery.

Servizio realizzato da Nick Zonna