Vini, Antinori acquisisce Jermann. A quota 3 nel nord Italia

Antinori acquisisce Jermann. Accordo tra due realtà storiche

I vini di Jermann debuttano nella galassia Marchesi Antinori. Con l'accordo raggiunto tra le due realtà storiche l'obiettivo è garantire la continuità post ricambio generazionale dell’azienda goriziana famosa per i suoi vini bianchi. Un rapporto che trascende le mere dinamiche professionali quello tra Piero Antinori e Silvio Jermann. Jermann ha comunicato l'acquisizione ai clienti giovedì 4 marzo. Ad Antinori va la maggioranza del capitale, mentre i termini economici dell’accordo non sono stati resi noti. Nel 2019, Jermann aveva totalizzato 14,8 milioni di ricavi con oltre il 44% di ebitda su fatturato. Antinori in nord Italia è a quota 3 con la nuova presenza nel Collio che si aggiunge a quella nelle Langhe, dove opera con Prunotto, e in Franciacorta con la Tenuta Montenisa.