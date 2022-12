Apollo all'attacco sull'italiana Seci: il big Usa mette sul tavolo 260 mln

Apollo mette sul piatto 260 mln euro per Seci. Rumors

Apollo va all'attacco sull'italiana Seci, la holding con cui la famiglia controlla il gruppo Maccaferri, dichiarata fallita nel luglio 2021. Apollo Global Management, tra i più grandi e importanti private equity americani, starebbe infatti studiando l'acquisizione, mettendo sul piatto ben 260 milioni. L'offerta è ora al vaglio dei tre curatori fallimentari, ovvero Claudio Solferini, Enrica Piacquaddio e Antonio Rossi. Il parere è atteso a gioni. A scriverlo è il sito online BeBeez. Qualora il parere fosse positivo, precisa ancora BeBeez, il fondo pagherebbe il 21% del valore dei crediti chirografari tutto subito in contanti. L’offerta di Apollo, come d’uso, ha ovviamente una scadenza, ma la data fissata è coperta da riserbo. L'obiettivo finale è quello di "prendersi" il 51% di Manifatture Sigaro Toscano in portafoglio a Seci e una lunga serie di proprietà immobiliari, tra cui anche una quota di Palazzo Zambeccari, iconico stabile di Bologna, collocato tra via Farini e piazza de Celestini.