Apple, Luca Maestri si dimette dal ruolo di Cfo: i complimenti di Tim Cook al manager italiano

Apple: Kevan Parekh sarà direttore finanziario dal 2025, sostituisce Luca Maestri

Sarà Kevan Parekh il nuovo direttore finanziario di Apple a partire da inizio 2025, subentrando a Luca Maestri che lascerà l'incarico il prossimo primo gennaio. Parekh è attualmente il vicepresidente della pianificazione e analisi finanziaria della società. Maestri, che è Cfo di Apple dal 2014, continuerà a guidare i team dei servizi aziendali, inclusi sistemi e tecnologia informativi, sicurezza informatica, settore immobiliare e sviluppo.

"Luca è stato un partner straordinario nella gestione di Apple a lungo termine. È stato determinante nel migliorare e guidare la performance finanziaria dell'azienda" e "siamo fortunati perché continueremo a beneficiare della leadership e dell'intuizione che hanno caratterizzato il suo mandato in azienda", dichiara l'amministratore delegato di Apple Tim Cook. Per quanto riguarda Kevan Parekh "il suo intelletto acuto, il suo saggio giudizio e la sua brillantezza finanziaria lo rendono la scelta perfetta per essere il prossimo Cfo di Apple", aggiunge Cook.