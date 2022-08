Apple, schiaffone a Joe Biden: i prodotti di Taiwan saranno "Made in China"

Per Apple i prodotti Made in Taiwan da oggi saranno Made in China

Apple ha chiesto ai suoi fornitori a Taiwan di menzionare la Cina nelle indicazioni di provenienza di chip e componenti destinati alla produzione di iPhone e altri articoli, specificando dunque “made in Taiwan, China” o "made in Taipei, China". Secondo la testata giapponese Nikkei Asia, la richiesta dell’azienda di Cupertino è stata inviata venerdì 5 agosto ai fornitori taiwanesi di parti essenziali dei prodotti Apple, tra cui il prossimo iPhone 14, per rispettare una legge di Pechino che vieta l’ingresso nel territorio cinese ai prodotti etichettati come “made in Taiwan” o “made in Republic of China”, il nome ufficiale del governo non riconosciuto di Taipei. La legge risale al 2015, ma finora non sarebbe stata realmente recepita dalle autorità doganali cinesi.

Ma dopo la visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e le conseguenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, Pechino ha deciso di assicurare la rigorosa applicazione della regola sulla provenienza geografica. Le aziende che non rispettano la legge e continuano a usare le parole "made in Taiwan" o " Republic of China" sui prodotti destinati alla Cina – riporta Nikkei - rischiano sanzioni fino a 4 mila yuan (circa 580 euro) o il blocco della merce. La richiesta di Apple di seguire scrupolosamente la normativa cinese è arrivata dopo che giovedì scorso le spedizioni da Taiwan a uno degli stabilimenti cinesi dove viene assemblato l’iPhone sono state sottoposte ai controlli per vedere se il modulo della dichiarazione di importazione o i cartoni dei prodotti elettronici erano etichettati come provenienti da Taiwan. Di qui la reazione del gigante americano per evitare tensioni con le autorità di Pechino e interruzioni dell’approvvigionamento di chip.